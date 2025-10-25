TPAO Ar-Ge Merkezi, Enerji Bağımsızlığına Katkı Sağlıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması çalışmaları devam ederken, Türkiye Petrolleri ( Tpao ) Ar-Ge Merkezi de kuyulardan çıkarılan petrol ve doğal gazın analizinde önemli bir görev üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, ilk olarak TPAO Ar-Ge Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor.

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk Ar-Ge Merkezi olarak faaliyetlerini yürüten TPAO Ar-Ge Merkezi, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir rol üstleniyor. Yerli petrol ve doğal gaz üretimi için arama ve sondaj çalışmaları sürerken kuyudan gelen örnekler, ilk olarak bu merkezde inceleniyor. TPAO Ar-Ge Merkezi, bünyesinde barındırdığı Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile de sondaj güvenliğini artıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde, gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkanı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece, alınan teorik eğitim de pratiğe dönüştürülüyor.

'ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZA GÜÇ KATIYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından TPAO Ar-Ge Merkezi'ne ilişkin video paylaşarak, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO Ar-Ge Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz. Yerli mühendislik, ileri teknoloji, güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

'TÜM ANALİZLERİ MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİREBİLİYORUZ'

Videoda, TPAO Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren TPAO Ar-Ge Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan, petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizleri ve teknik çalışmaları TPAO Ar-Ge Merkezi'nde en yüksek teknolojiyle hayata geçirdiklerini söyledi. Türkecan, "Birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri, merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

'YER ALTININ KARAKTERİZASYONUNU SAĞLIYORUZ'

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak, "Merkez olarak, yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalışıyoruz. Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz" diye konuştu. Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPAO Ar-Ge Merkezi'nde yapılabildiğine dikkat çekerek, "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor" açıklamasında bulundu.