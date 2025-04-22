Toyota yeni hafif ticari araçlarını tanıttı

Toyota, yeni Proace serisiyle hafif ticari araç segmentindeki ürün yelpazesini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın mevcut modelleri Hilux, Proace City ve Proace City Cargo'ya ek olarak orta ve büyük boy van segmentlerinde konumlandırılan Proace Verso, Proace Cargo ve Proace Max modelleri tanıtıldı. Yeni modellerle birlikte Toyota, farklı müşteri gruplarına ve iş alanlarına yönelik çözümler sunmayı hedefliyor.

Mayıstan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak olan Proace Max Kamyonet ise Toyota'yı kamyonet segmentinde temsil edecek. Böylece şirket, hafif ticari araç pazarında yedi farklı modelle yer alacak.

Genişleyen hafif ticari araç model ailesinde orta boy van segmentinde yer alan Proace Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin liradan ve Proace Cargo lansmana özel 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi olan müşteriler için 1 milyon liraya 12 ay vadeli yüzde 2,79 faiz oranlı kredi kampanyası da başlatıldı.

Proace Cargo modelleri satışa sunuldu

Toyota, kompakt van segmentinde yer alan Proace City ve Proace City Cargo modellerinin ardından 9 kişilik yolcu taşıma odaklı Proace Verso ve aynı boyutlarda yük taşıma amaçlı tercih edilecek Proace Cargo modellerini de Türkiye'de satışa sundu.

Yeni Proace Verso, LED farlar, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, 10 inç dijital gösterge ve multimedya ekranı, kablosuz şarj ünitesi, E-Toggle vites seçici gibi donanımlarla sunuluyor. Passion X-Pack donanımında ise otomatik sürgü kapılar ve panoramik cam tavan gibi ek özellikler yer alıyor. Proace Verso, yüzde 15 ÖTV avantajı ve düşük MTV avantajının yanı sıra köprü ve otoyol sınırlamasının olmaması, her yıl muayene zorunluluğuna sahip olmaması gibi avantajlarla da geliyor.

Yük taşımaya yönelik geliştirilen Proace Cargo ise 6 bin 600 litreye varan yük hacmi, 1360 kilogram taşıma kapasitesi ve 4 metreye kadar yükleme uzunluğu sunuyor. Akıllı yükleme sistemleri, sürgü kapılar ve geri görüş kamerası gibi donanımlarla donatılan araç, 2 litre dizel motor ve 6 ileri manuel şanzımanla satılıyor.

Toyota'nın tüm modellerinde olduğu gibi Toyota Professional hafif ticari araçlarının tamamında güvenlik ve sürüş teknolojileri öne planda tutuldu. Ön ve arka park sensörlerine sahip Proace Verso, aynı zamanda 180 derece açıya sahip Geri Görüş Kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor.

Ürün gamının en üzerinde ise Proace Verso Passion X-Pack versiyonu konumlanıyor. Standart donanımlara ek olarak, Passion X-Pack'te perdeli panoramik cam tavan, otomatik sürgü kapılar ve eller serbest giriş sistemi bulunuyor.

Proace Verso'nun gövde renkleri titanyum gri, kozmik siyah, platin gri, kadife yeşil ve buz beyaz olarak tercih edilebiliyor.

Proace Cargo üst düzey yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor

Orta boy van segmentinde yer alan yük taşıma odaklı Proace Cargo, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yük taşımacılığı yapan firmalara yönelik geliştirildi. Türkiye'de uzun gövde ve Flame donanım paketiyle 1 milyon 390 bin liradan satışa sunulan model, kolay kullanımı ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor.

Toyota'nın hafif ticari araç tasarım çizgisini yansıtan yeni Proace Cargo, iç mekanda konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor. Araçta, 10 inç dijital gösterge paneli ve yine 10 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile USB bağlantı özelliği sayesinde kullanıcılar dijital uygulamalara kolayca erişebiliyor.

Yeni Proace Cargo, 2 litrelik 145 beygir gücünde dizel motorla sunuluyor ve 6 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. Araçta ayrıca katlandığında çalışma masasına dönüşen orta yolcu koltuğu, arka park sensörleri ve 180 derece görüş açısına sahip geri görüş kamerası gibi donanımlar standart olarak yer alıyor.

Proace Cargo, buz beyaz, titanyum gri, platin gri ve kozmik siyah renkleriyle tercih edilebiliyor.

Yeni Proace Max Mayıs'ta Türkiye'de

Toyota, ürün gamını büyük boy van segmentinde yer alan Yeni Proace Max modeliyle de genişleterek, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyacak. Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin en büyük üyesi olan Yeni Proace Max, uzun şasili versiyonuyla mayıstan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Üst yapı firmaları, KOBİ'ler, esnaf ve yük taşıma ihtiyacı olanlar için ideal bir tercih olan Proace Max, kolay kullanımı, yüksek taşıma kapasitesi, verimli motoru ve farklı gövde seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Toyota, hafif ticari araç kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ürün desteğini pekiştiriyor. Şirketin Toyota Professional serisindeki tüm modeller, Toyota Garanti ON programı kapsamında yer alıyor. Bu kapsamda, araçların her periyodik bakımında garanti süresi ücretsiz olarak 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar uzatılabiliyor.

Ayrıca, Toyota Professional kullanıcıları servis vale hizmeti ve çevrim içi servis randevusu gibi kolaylaştırıcı hizmetlerden de faydalanabiliyor.