Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul'da Seçkin Pirim'in Eserlerini Sergiliyor

Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul'un 20. edisyonunda sanatçı Seçkin Pirim'in eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, şirket, sanatçıları farklı platformlarda desteklemeyi sürdürürken, Contemporary Istanbul ile başlatılan işbirliğini yeni bir projeyle devam ettiriyor.

Bu kapsamda, 24-28 Eylül'de Akbank ana partnerliğinde Tersane İstanbul'da 20. edisyonu düzenlenecek Contemporary Istanbul'da, sanatçı Pirim'in eserleri Tosyalı standında sergilenecek.

Yeni edisyonda Pirim'in pleksi, kağıt, mermer ve alüminyum malzemeler kullanarak neominimalist tarzda ürettiği eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Tosyalı, 2021'de Contemporary Istanbul ile uzun soluklu bir işbirliği başlattı. Bu kapsamda şirket, 2021'deki 16. Contemporary Istanbul'da, "Türk Leonardo da Vinci" olarak kabul edilen heykeltıraş İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlenerek sürdürebilir sanat ve sanatta ileri dönüşüm konularında farkındalığın yükselmesine destek verdi.

Şirket, 2022'de ise dünyadan ve Türkiye'den alanında öncü sanatçıları, "Artist in Residence" (Sanatçı Misafir Programı) kapsamında Contemporary Istanbul'da ağırladı. Sanatçılar, Tosyalı'nın Osmaniye'deki tesislerini ziyaret ederek eserlerini yapacakları malzemeleri seçti.

Sanatçıların kullanılmış ve hurdaya ayrılmış demir-çelik malzemelerden ürettikleri eserler, 17. Contemporary Istanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Ayrıca 2023'te iki farklı alana destek vererek katılım sağlayan Tosyalı, işbirliği çerçevesinde Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda, The Yard by TOSYALI ve heykeltıraş Varol Topaç'ın çelik üretim atıklarından ileri dönüşüm tekniği ile yaptığı eserlerle yerini aldı.

Tosyalı, geçen yıl gerçekleştirilen Contemporary Istanbul'un 19. edisyonunda ise sanatçı Osman Dinç'in "Bir Dünya Hikayesi" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Tosyalı bu yıl, Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen CI BLOOM'un 4. edisyonunun stratejik partneri ve sanatçı Kazım Karakaya'nın alüminyum ve demir malzemelerden ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin de partneri oldu.

Bu yıl, SIGG Sanat Vakfı koleksiyonuna ev sahipliği yapacak Contemporary Istanbul, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurum ve markalarıyla sanatı geniş kitlelere ulaştıran projelere de imza atacak.

Fuarın 20. edisyonunda Brooklyn Müzesi, Guggenheim Müzesi, MoMA ve Metropolitan Sanat Müzesi'nin yanı sıra New York, Seattle ve Kaliforniya'da bulunan çeşitli özel koleksiyonerler konuklar arasında yer alacak.

Focus America kapsamına ek olarak, Contemporary Istanbul aynı zamanda Ontario Sanat Galerisi, Toronto Sanat Bienali, Kanada Ulusal Galerisi, Montreal Güzel Sanatlar Müzesi ve MAC Montreal ile koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleri için de yeni işbirliklerine ev sahipliği yapacak.