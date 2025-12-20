Haberler

Toroslar EDAŞ'tan Antakya'ya 3 milyar TL'yi aşan enerji altyapı yatırımı

Toroslar EDAŞ'tan Antakya'ya 3 milyar TL'yi aşan enerji altyapı yatırımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toroslar EDAŞ, deprem sonrası Antakya'nın enerji altyapısını güçlendirmek için 2025 yılına kadar 1,82 milyar liralık yatırım planlıyor. Yeni dağıtım merkezleri ve şebeke yatırımları ile 28 bin konut, okul ve ticari alanın enerji arzı güvence altına alınacak.

TOROSLAR EDAŞ, Antakya'da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hayata geçirilen büyük ölçekli konut projeleri ve yeni yaşam alanları için enerji altyapısını kapsamlı bir planlama ile güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, 2025 yılında Hatay genelinde 1,82 milyar liralık yatırım planlarken, yılın ilk on bir ayında gerçekleştirilen 1,2 milyar liralık bakım harcamasıyla birlikte toplam bütçesi 3 milyar lirayı aşan çalışmaları hayata geçirdiğini bildirdi. Bu yatırım çalışmaları kapsamında Dikmece Güldüren TOKİ projesi için 82 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçirilen yeni dağıtım merkezleri ve primer şebeke yatırımları sayesinde, bölgenin artan enerji ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılandığı aktarıldı.

Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Antakya ilçesinde hayata geçirilen büyük ölçekli konut projelerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Toroslar EDAŞ, kapsamlı bir şebeke yatırımının yürütüldüğü belirtildi. Hatay Valiliği koordinasyonunda planlanan çalışmalar kapsamında, Dikmece ve Gülderen bölgelerinde tamamlanan ve yapımı süren yeni yerleşim alanlarının enerji altyapısının artan talebi karşılayacak şekilde güçlendirildiği kaydedildi.

Toplam 82 milyon TL'yi aşan yatırım bedeline sahip proje ile Antakya'nın kuzey aksında enerji altyapısı daha güçlü, esnek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulurken, çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

28 BİN KONUT, OKUL VE TİCARİ ALANIN ENERJİ ARZI GÜVENCE ALTINDA

Bu kapsamda, bölgede kurulan yeni dağıtım merkezleri arasında primer ring şebeke tesis edilerek, yaklaşık 28 bin konut, okul ve ticari alanın enerji arzının güvence altına alındığı belirtildi. Yatırım sayesinde yalnızca mevcut yerleşimlerin değil, bölgede planlanan yeni kamu yatırımları ve nüfus artışına bağlı oluşabilecek ilave taleplerin de karşılanması hedefleniyor.

'ANTAKYA'NIN ENERJİSİNİ GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZ'

Sahada bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüklerini vurgulayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Antakya'da hızla yükselen yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını güvenli ve kesintisiz şekilde karşılamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veriyor hem de bölgenin gelecekteki büyümesine hizmet edecek güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. 2025 yılı itibarıyla Dikmece Güldüren TOKİ projesini tamamlamayı, 2026 yılında da bölgede benzer yatırımları aynı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title