Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2024 yılı boyunca Osmaniye'de bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de hizmet verdiği 3.090 trafo ve 13.195 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplamda 4.094 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 10 pano, 161 trafo ve 207 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 556 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

2024 yılında hizmet verdiği 266 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunabilmek adına 109 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2.541 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 91 yeni elektrik panosu ve 63trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefler gerçekleştirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Toroslar EDAŞ, Osmaniye'deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."