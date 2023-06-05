Toroslar EDAŞ, Kuşların Elektrik Hatlarındaki Çarpılmalarını Önlemek İçin 1,5 Milyon TL Yatırım Yaptı

Toroslar EDAŞ, 2017'den beri yürüttüğü 'Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi'ne bugüne kadar toplamda 1,5 milyon TL'yi aşan yatırım yaptığını açıkladı. Proje kapsamında kuşların elektrik nakil hatlarındaki çarpılmaları önleniyor.

Kuşların elektrik nakil hatlarındaki çarpılmalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen proje şirketin faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'yi kapsıyor.

"BİN 181 ADET İZOLATÖRÜN YALITKAN MALZEME MONTAJI TAMAMLANDI"

Toroslar EDAŞ, projeyle kuşların konarak akıma kapılabileceği elektrik dağıtım hatlarının ilgili noktalarına, Doğa Derneği ile sürdürdüğü koordinasyon çerçevesince yalıtkan malzeme montajına devam ediyor. Elektrik dağıtım hattı unsurlarından iletken teller ve izolatörlerin izolasyonu kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon lirayı aşkın yatırım yaptığını açıklayan Toroslar EDAŞ, 5 bin 475 metre uzunluğundaki iletkenin ve bin 181 adet izolatörün yalıtkan malzeme montajını tamamlayarak dağıtım hatlarının kuşlar için güvenli hale gelmesini sağlıyor.

"YÜZDE 88 ORANINDA AZALMA"

Bakım çalışmaları kapsamında hatlardaki izolatör, jumper ve iletken gibi dağıtım hattı unsurlarının tehlikeli kısımlarını da yalıtan Toroslar EDAŞ, 2017 yılından bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini yüzde 88 oranında azaltmayı başardıklarını belirtti. Şirket, projenin başarıya ulaşması üzerine ilgili malzemeleri stoklarında depolayarak, hem bakım çalışmalarında hem de yeni tesis edilecek hatlarda bu yalıtkan malzemeleri kullanmaya devam ediyor.