Başkent EDAŞ, 18 Yaş Altı Amatör Lig'e yükseldi - Haberler

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Başkent EDAŞ, 18 Yaş Altı Amatör Lig'e yükseldi

AA - Musa Samur - Spor
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Başkent EDAŞ, 18 Yaş Altı Amatör Lig'e yükseldi

Başkent EDAŞ Spor Kulübü 18 Yaş Altı Futbol Takımı, 18 Yaş Altı Türkiye Amatör Lig Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Başkent EDAŞ Spor Kulübü 18 Yaş Altı Futbol Takımı, 18 Yaş Altı Türkiye Amatör Lig Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ankara 19 Mayıs Dış Sahalar'da Ankara Amatör Futbol Ligi 18 Yaş Altı Play-off A Grubu'nda karşılaştığı Çiğdemtepespor'u 6-0 mağlup eden Başkent EDAŞ, grubunu lider tamamlayarak Türkiye Amatör Lig Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.

Başkent EDAŞ'ın gollerini Oktay Kalas (3), Ahmet Hakan Ertürk, Mehmet Emin Sipahi ve İsmail Uncu attı.

AA / Musa Samur - Spor

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