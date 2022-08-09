Mersin haberi... Toroslar EDAŞ'tan Gaziantep'te bakım ve yatırım çalışmaları

Mersin haberine göre Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 9.657 trafo ve 23.743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 9.657 trafo ve 23.743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

KENTTE 1.301 KİLOMETRELİK HATTIN BAKIMI TAMAMLANDI

Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye'de 5.313 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 523 pano ile 42 trafo ve 35 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.301 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep'te hizmet verdiği 826 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 42 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 43 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 39 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da tamamlandı.