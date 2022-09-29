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Kırıkkale ekonomi haberi: Enerjisa Başkent EDAŞ'ın Yahşihan'a milyonluk yatırımları sürüyor

Ekonomi Haberleri

Kırıkkale ekonomi haberi: Enerjisa Başkent EDAŞ'ın Yahşihan'a milyonluk yatırımları sürüyor

Kırıkkale haberleri... Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine Enerjisa Başkent EDAŞ tarafından 2023 yılında 35 milyon liralık yatırım yapılacağı belirtildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine Enerjisa Başkent EDAŞ tarafından 2023 yılında 35 milyon liralık yatırım yapılacağı belirtildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçenin elektrik yatırımlarına ilişkin Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi Kırıkkale İl Müdürü İbrahim Başalan ve ilgili birim amirleriyle birlikte toplantı düzenledi. İlçenin elektrik alt yapısı ve aydınlatma yatırımlarının ele alındığı toplantıda, elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi içinde bazı bölgelere trafo konulması görüşüldü.

Yahşihan ilçesine Enerjisa Başkent EDAŞ tarafından 2021 yılında 10 milyon liralık yatırımın yapıldığı, 2022 yılı içerisinde de 15 milyon liralık yatırımların devam ettiği bildirildi. 2023 yılı yatırım bütçesinin de 35 milyon lira olduğu belirtildi. - KIRIKKALE

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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