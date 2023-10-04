Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de kuş çarpılmalarını azaltmak için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Şirket, Doğa Derneği ile işbirliği yaparak hatlarda yalıtkan malzeme montajı gerçekleştiriyor ve arızaları büyük oranda azaltıyor.

Toroslar EDAŞ, kuş çarpılmalarını azaltmak için mücadelesine devam ediyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ( Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de, özellikle göç zamanında yoğunlaşan kuş çarpılmalarına karşı yürüttüğü mücadelesine bu yıl da devam etti ve arızaları büyük oranda azalttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel kuş göçü rotalarının kesiştiği Hatay, Adana ve Mersin'de her yıl milyonlarca göçmen kuşu ağırlayan Toroslar EDAŞ, havai hatlarıyla gökyüzünü paylaştığı tüm kuşları korumak için Doğa Derneği ile yürüttüğü işbirliğini sürdürdü.

Söz konusu işbirliği sayesinde şirket, başta göçlerin yoğunlaştığı bölgelerdeki hatlarda olmak üzere, kuş çarpılmasına neden olabilecek 18 bin 727 metre uzunluğundaki iletken ve 7 bin 638 adet izolatörün yalıtkan malzeme montaj işlemini tamamladı.

Bu kapsamda, 2017'de başlattığı "Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi" ile sektöre de öncülük eden Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtım hatlarında göçmen kuşların konabileceği noktalardaki riski en alt seviyeye indirirken, bölgede çarpılma kaynaklı oluşan arızaları da engelledi.

Toroslar EDAŞ böylece 2017'den bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş yaralanmalarını ve buna bağlı enerji kesintilerini 6 ilde ortalama yüzde 88,62 oranında azaltmayı başardı.

Arıza iyileşme oranı en yüksek olan iller, yüzde 98,36 ile Kilis, yüzde 95,24 ile Gaziantep ve yüzde 94,45 ile Adana olurken, bu oran Hatay'da yüzde 88,46, Mersin'de yüzde 88,21 ve Osmaniye'de yüzde 46,67 olarak gerçekleşti.

Göçmen kuşların güvenliği için gerekli olan malzemeleri stoklarında depolamaya devam eden Toroslar EDAŞ, bakım çalışmalarında ve yeni tesis edilecek hatlarda bu yalıtkan malzemelerin uygulanmasını faaliyetlerinin düzenli bir parçası haline getirdi.