Toroslar EDAŞ'tan Hatay'a 52 milyon liralık enerji güvenliği yatırımı

Toroslar EDAŞ, Hatay'ın Antakya ilçesinde enerji arz güvenliğini artırmak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 52,3 milyon lira yatırımla kritik primer fider projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Antakya'da deprem sonrası yeniden inşa edilen bölgelerde hayata geçirilen ticari projeler ile yeni yerleşim alanlarının enerji altyapısını, kapsamlı bir planlama doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyor.

Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Haraparası Mahallesi'nde bulunan dağıtım merkezi ile Güzelburç Mahallesi'ndeki dağıtım merkezi arasında primer ring fider hattı inşa edilerek, şehir merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan yaklaşık 45 bin konut ve 8 bin ticari alanın enerji arzı, olası arıza ve kesintilere karşı daha dayanıklı hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Hatay'da yeni gelişen yerleşim alanlarının artan enerji taleplerini kesintisiz ve güvenli şekilde karşılamak için altyapılarını güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizerek, "Bu projeler ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırarak, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz." ifadesini kullandı.

Toroslar EDAŞ, 2025'te Antakya, Samandağ ve İskenderun ilçeleri için yaklaşık 650 milyon liralık yatırım bütçesi ayırarak yeni yerleşim ve ticari alanların enerji ihtiyacını karşıladı. Projeye ait çalışmaların 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Toroslar EDAŞ, Hatay genelinde sürdürülen yatırımlarla bölgenin enerji kalitesini ve sürekliliğini artırmaya devam ediyor. Şirket, 2025 yılı yatırım planı kapsamında Hatay genelinde 1,82 milyar TL bütçe ayırdı.