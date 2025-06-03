Toros Şahin, Gilead Global Pazara Erişim Onkoloji Avrupa Bölgesi Yürütme Direktörü Oldu

Toros Şahin, Gilead Global Pazara Erişim Onkoloji Avrupa Bölgesi Yürütme Direktörü Oldu
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Gilead, Türkiye organizasyonunda görev yapan Toros Şahin'i Gilead Global Pazara Erişim Onkoloji Avrupa Bölgesi Yürütme Direktörü olarak atadı. Şahin, Avrupa pazarlarında onkoloji alanındaki yenilikçi tedavilere erişimin artırılması için küresel stratejiler uygulayacak.

Gilead, Türkiye organizasyonunda görev yapan Toros Şahin'i Gilead Global Pazara Erişim Onkoloji Avrupa Bölgesi Yürütme Direktörü görevine atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gilead, Türkiye'den dünyaya yönetici ihraç etmeye devam ediyor. Türkiye organizasyonunda üstlendiği görevlerle dikkati çeken Toros Şahin, Gilead'ın global yönetim kadrosuna atandı.

Haziran sonu itibarıyla İngiltere'de Gilead Global Pazara Erişim Onkoloji Avrupa Bölgesi Yürütme Direktörü olarak görevine başlayacak olan Şahin, Avrupa pazarlarında onkoloji alanındaki yenilikiçi tedavilere erişimin artırılması amacıyla küresel pazara erişim stratejilerinin uygulanmasından sorumlu olacak.

Gilead'a 8,5 yıl önce Türkiye Liderlik Ekibi'nin bir parçası olarak Pazara Erişim Direktörü olarak katılan Şahin, daha sonra Devlet İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler alanlarında da sorumluluk alarak, Türkiye'de Gilead'ın stratejik hedeflerine katkılarda bulundu.

Gilead Türkiye'de vekaleten Genel Müdürlük görevini yürüten Şahin, bu süreçte kurumun hem operasyonel hem de politik düzeydeki etkileşimlerinde etkin rol oynadı.

Şahin, Gilead'daki global sorumlulukları kapsamında daha önce 2021-2022 arasında ICR Bölgesi Onkoloji ve Küresel Stratejik Projeler Lideri, 2024-2025 döneminde ise Orta Doğu'da Prep için Devlet İlişkileri Lideri olarak görev aldı.

Gilead'a katılmadan önce Sanofi'de Pazara Erişim Direktörü olarak çalışan Şahin, sektörde pazara erişim, kamu politikaları ve kurumsal iletişim alanlarında geniş bir deneyime sahip.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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