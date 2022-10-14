TOKİ Bakırköy ve Beyoğlu'nda 45 daireyi uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkardı

İSTANBUL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bakırköy ve Beyoğlu projelerinde yer alan toplamda 45 adet konutu satışa çıkardı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bakırköy'de bulunan Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'deki daireler açık artırma ile satışa çıkartıldı. Toplamda 45 konut için yapılacak olan açık artırma 25 Ekim Salı saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Merkezinde düzenlenecek. Bakırköy Koru Florya'da bulunan 12 daire, Beyoğlu Sütlüce'de ise 33 daire 1+1'den başlayıp 4+2 seçeneği arasında yer alıyor. Bu daireler içerisinde Bakırköy'deki yüzde 30 peşin 60 ay vade ile, Beyoğlu'ndaki daireler ise yüzde 50 peşin 120 ay vade ile satışa sunulacak. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırması gerekiyor.

"Florya'da ve Sütlüce'de toplam 45 tane daire satışa çıkartıldı"

İstanbul'da daire bulmanın neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan gayrimenkul yatırım danışmanı Cemil Vardar, "Florya'da ve Sütlüce'de toplam 45 tane daire satışa çıkartıldı. İstanbul gibi bir yerde daire bulmak neredeyse imkansızken TOKİ 60 ve 120 ay vade ile ödemeler sundu. Lokasyon olarak oldukça güzel. Yeri hemen E5 kenarında ve yanında metrobüs bulunuyor. Ben portföyümde ki bütün yatırımcılara burayı tavsiye edip kendimde buraya katılımda bulunmaya çalışacağım" dedi.

"Bu dönemde kesinlikle bir fırsat"

TOKİ'nin projesi ile bu dönemde daire almanın büyük bir fırsat olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini belirten Arzu Öz Çam "Uzun zamandır takip ettiğim bir projeydi. Burası yer olarak çok güzel. Dairelerin planları çok güzel düşünülmüş. Merak ettiğim için gelip görmek istedim. Evin büyüklüğünü çok beğendim. Odaların genişliği ferahlığı gayet iyi ayrıca kullanılan malzemeler de çok kaliteli. Balkonların havadar oluşu ve konum olarak güzel olduğu için o yüzden kesinlikle planımda var. Yüzde 20-30 gibi peşinat sonrasında 60 aya varan vadelerle ödeme kolaylığı bulunuyor. Bu dönemde kesinlikle bir fırsat. Almak isteyenler varsa değerlendirmeli diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.