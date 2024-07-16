Tokat Üzüm Tarhanası Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescil başvuru çalışmaları yürütülen Tokat üzüm tarhanasına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Tokat üzüm tarhanası, 15 Mart 2023 tarihinden itibaren korunmak üzere 9 Temmuz 2024 tarihinde "mahreç işareti" türünde tescillenerek Tokat ilinin 21'inci, Orta Karadeniz Bölgesi'nin ise 77'nci coğrafi işaret tescilli ürünü oldu. Tokat üzüm tarhanası; narince çeşidi beyaz üzümden elde edilen şıraya ince buğday kırması (düğü) ve pekmez toprağı olarak adlandırılan kalsiyum karbonat ilave edilip kaynatılması ve kurutulmasıyla elde ediliyor. İlin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu geleneksel lezzet, Tokat'ta atıştırmalıklar arasında yer alıyor. - TOKAT