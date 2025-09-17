Tokat'taki ERZAK Kooperatifi, 'Yılın Kooperatifi' Ödülünü Kazandı

Tokat'ta faaliyet gösteren Emirseyitli Rençber ve Zanaatkar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ERZAK), "Kadın Girişimi" alanında "Yılın Kooperatifi" ödülüne layık görüldü.

Yılın Kooperatifi ödülü, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Erzurum'da düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarında, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından takdim edildi.

Tarım Tokat Projesi ile 2019 yılında kurulan ERZAK, kısa sürede önemli bir gelişim kaydetti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında uygulanan "Yerel Tat Tokat'a Değer Kat Projesi" ile gıda işleme ve pazarlama atölyesi kuruldu, kooperatifin markalaşma ve kurumsallaşma süreçleri hız kazandı.

OKA Teknik Destek Programı ile 2020 yılında yürütülen "ERZAK ve E-Ticaret (EVET)" Projesi sayesinde web sitesi hayata geçirildi; e-ticaret platformlarında dijital mağazalar açıldı.

Kooperatif, aynı yıl Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tokat İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü Projesinde" de öncü kadın kooperatiflerinden biri oldu. Bu süreçte kooperatif üyeleri, kooperatifçilik, muhasebe, sosyal medya okuryazarlığı ve gıda üretimi alanlarında eğitim aldı; ayrıca OKA tarafından düzenlenen e-ihracat eğitimleri ile kapasitelerini geliştirdi.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin yürütücülüğündeki "TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi" ile 2021 yılında, meyve kurutma makinesi kazandırılan kooperatif, meyve cipsi üretimine başladı.

Aynı dönemde, ön fizibilitesi kabul edilen "Eko-Turizmin Yeni Adresi Emirseyit Beldesi" adlı SOGEP projesine iştirak ederek Emirseyit'in ekoturizmde öne çıkması için katkı sundu.

Tokat'tan dünyaya açılan bir marka

ERZAK, Emirseyit beldesinde ürettiği Tokat'ın coğrafi işaretli Narince Asma Yaprağı ile sınırları aşarak ihracata başladı. Kendine has aroması, ince ve damarsız yapısı, kolay pişmesiyle bilinen Narince Asma Yaprağı, Dubai'ye ihraç edilerek dünya sofralarına ulaştı.

OKA desteğiyle kurumsallaşan ERZAK Kadın Kooperatifi, hem üretim kapasitesini hem de uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırarak ülke çapında, kadın girişimciliğine ilham veren bir başarı hikayesi yazdı. - TOKAT