Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta şiddetli yağışlar tarım alanlarına zarar verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tokat'ta ekili araziler büyük zarar gördü. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, zarar gören çiftçilerle görüşerek devletin çiftçinin yanında olacağını belirtti.

Etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tokat'ta ekili araziler büyük zarar gördü.

Tokat'ın Zile, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, ekili arazilere büyük zarar verdi. Ekili alanlar kullanılmaz hale geldi. Yaşanan taşkınların ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak zarar gören çiftçilerle görüştü.

"Devletimiz çiftçinin yanında olacaktır"

Yeşilyurt ilçesindeki hasar gören ekili arazilerde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Karadeniz bölgesinde olağanüstü diyebileceğimiz bir doğal afet yaşıyoruz. Zile ve Yeşilyurt'u fazlasıyla vuran ve hasadın kalkmadığı zamanlarda gerçekleşen fırtına nedeniyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiği alanları gördük. Gelmiş geçmiş olsun diyorum. Muhakkak ki devletimiz gerekli her türlü program ve çalışmayı gerçekleştirecek ve çiftçinin yanında yer alacaktır" dedi.

Tokat'ta yaşanan bu doğal afetin ardından, bölgedeki çiftçiler mağduriyetlerini dile getirirken, devletin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Tokat Zile Ekonomi Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Bakmadan Geçme

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 10 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Lamine Yamal Müslüman mı, aslen nereli? İspanya Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa maçı ne oldu?
Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title