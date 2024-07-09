Tokat'ta şiddetli yağışlar tarım alanlarına zarar verdi

Etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tokat'ta ekili araziler büyük zarar gördü.

Tokat'ın Zile, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, ekili arazilere büyük zarar verdi. Ekili alanlar kullanılmaz hale geldi. Yaşanan taşkınların ardından Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak zarar gören çiftçilerle görüştü.

"Devletimiz çiftçinin yanında olacaktır"

Yeşilyurt ilçesindeki hasar gören ekili arazilerde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Karadeniz bölgesinde olağanüstü diyebileceğimiz bir doğal afet yaşıyoruz. Zile ve Yeşilyurt'u fazlasıyla vuran ve hasadın kalkmadığı zamanlarda gerçekleşen fırtına nedeniyle vatandaşlarımızın afetten etkilendiği alanları gördük. Gelmiş geçmiş olsun diyorum. Muhakkak ki devletimiz gerekli her türlü program ve çalışmayı gerçekleştirecek ve çiftçinin yanında yer alacaktır" dedi.

Tokat'ta yaşanan bu doğal afetin ardından, bölgedeki çiftçiler mağduriyetlerini dile getirirken, devletin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. - TOKAT