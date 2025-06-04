Tokat'ta Kadın İstihdamı ve Girişimciliği İle Yenilikçi İş Birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024–2025 dönemi için belirlenen "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" teması doğrultusunda, kalkınma ajansları kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen projeleri önceliklendiriyor. Bu çerçevede, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla Tokat'ta yeni bir iş birliği hayata geçirildi.

OKA, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (SYDV) ve İdea Moda Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan "Tokat Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Sözleşmesi", kadınlara yönelik evde üretim temelli bir istihdam modeli geliştirilmesini hedefliyor.

Sözleşme imza töreni, 3 Haziran'da OKA ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Dizman, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, Tokat SYDV Başkanı Gültekin Çakmak ve İdea Moda Konfeksiyon yetkilisi Semra Kocaöz katıldı.

İş birliği; hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, eğitim kurumları ile sanayi arasında etkin bir eşgüdüm sağlamak ve dezavantajlı durumdaki kadınların istihdamına katkı sunmak amacı taşıyor.

Tokat SYDV tarafından belirlenecek kadın kursiyerler, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından mesleki eğitimlere tabi tutulacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara, İdea Moda firması tarafından parça başı üretim işleri verilecek. Böylece, çeşitli nedenlerle ev dışında çalışamayan kadınlara evde üretim yaparak ekonomik hayata katılım fırsatı sunulacak.

Yerel Kalkınmada Kadın Eli: Tokat'ın tekstil mirası kadın emeğiyle güçleniyor

Tokat, Osmanlı dönemine uzanan tekstil, dokuma ve hazır giyim geleneğiyle, Türkiye'nin bu alandaki en köklü üretim merkezlerinden biridir. Merkez, Erbaa, Turhal ve Zile ilçelerinde faaliyet gösteren çok sayıda firma ile hazır giyim sektörü, Tokat'ta en fazla istihdam sağlayan sektör konumundadır. 2012 Haziran - 2025 Mayıs döneminde uygulanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında özellikle emek yoğun sektörlerde yapılan yatırımlar için Tokat ili ve ilçeleri odak noktası oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerine göre giyim eşyası sektöründeki istihdam verileri de bu büyümenin önemli göstergelerindendir. Tokat ili 2013 yılında giyim eşyası imalatı sektöründe 2 bin 822 kişi istihdam ile ülke içinde 20. sırada iken, 2023 yılında 14 bin 208 kişilik istihdam ile 8. sıraya yükseldi. Bu güçlü sektörel altyapı, kadın emeğini ekonomiye kazandırmak açısından büyük bir potansiyel sunarken; yeni iş birliği sayesinde Tokat'ın sektörel mirası, kadın emeğiyle güç kazanacak. - TOKAT