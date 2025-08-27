Tokat'ta 5 Proje OKA Desteği ile Hayata Geçiyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı ile İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında Tokat'tan beş proje destek almaya hak kazandı.

Yararlanıcı kurumlarla sözleşmeleri imzalanan bu projeler ile dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ayrıca bölgesel kalkınmanın dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde hızlandırılması hedefleniyor.

Çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Sosyal kalkınma odaklı projeler, özellikle çocukların üretim kültürü ve mesleki becerilerle tanışmasına imkan tanıyor. Tokat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Tokat ÇEKOM ile Geleceğe Mayalanan Eller Projesi", çocukların üretim süreçlerine katılmalarını sağlayarak sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek.

Tokat Çocuk Destekleme Merkezi Müdürlüğünün "Tatlı Bir Gelecek-Turhal Çocuk Evleri Sitesi Çikolata Yapım Projesi" ile korunma altındaki çocukların el becerilerinin gelişmesi, üretime katılmaları ve mesleki farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek, "Denetimli Serbestlik Personeline Travmaya Yaklaşım ve Zor Bireylerle Başa Çıkma Becerisi Kazandırma Projesi" ise kurum personelinin psikososyal kapasitesini artırarak hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sosyal dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İkiz dönüşümle rekabet gücü artıyor

İkiz dönüşüm odaklı projeler ile Tokat'ın ekonomik dönüşümü destekleniyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde yürütülecek "Dönüşen Sanayiye Rehber TSO: İhracattan İnovasyona ve Kurumsal Kapasite Geliştirmeye Doğru Yetkinliklerin Artırılması Projesi" kapsamında; Tokat, Turhal, Erbaa, Niksar, Zile Ticaret ve Sanayi Odaları ile Zile Ticaret Borsası personeli AR-GE, tasarım, yüksek katma değerli üretim ve yeşil dönüşüm konularında kapsamlı eğitimler alacak. Bu eğitimlerle sanayi kuruluşlarının küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Firma tarafından geliştirilen "yapay zeka destekli akıllı kampanya ekosistemi projesi" ise kullanıcı deneyimi ve dijital tasarım alanında yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlayarak, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunacak. - TOKAT