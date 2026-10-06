Tokat Niksar'da coğrafi işaretli ceviz hasadı başladı, 2 bin ton rekolte bekleniyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde "beyaz altın" olarak anılan coğrafi işaretli cevizde hasat başladı. Geçen yıl don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor.

Niksar ilçesinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan coğrafi işaretli cevizin hasadı için üreticiler bahçelerde çalışmalara başladı. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan Niksar cevizinde, geçen yıl don nedeniyle yaşanan kayıpların ardından bu yıl yüksek verim bekleniyor. Hasatta traktöre bağlanan özel makinelerle ağaçlar titreşim yöntemiyle silkeleniyor. Yere dökülen cevizler toplanarak makinelerde yeşil kabuklarından ayrılıyor. Ardından güneş gören alanlara serilen ürünler, kurutulup ayıklandıktan sonra satışa hazırlanıyor.

"Bu sene verimimiz ve kalitemiz gayet güzel"

İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, bu yılki hasadın geçen yıla göre verimli geçtiğini söyledi. Yılmaz, "2026 yılı ceviz hasadımız başladı. Bu sene verimimiz gayet güzel, kalitemiz de güzel. Geçen yıl hava şartları pek iyi olmadı. Dondan dolayı ağaçlarda zarar meydana gelmişti. Bu yıl ise hasadımız ve kalitemiz gayet iyi. İnşallah ürünlerimizi değerinde pazarlayacağız" dedi.

Niksar cevizinin kendine özgü aromasını korumaya özen gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Niksar'ın cevizinin belli bir aroması var. Bunu herkes biliyor. Biz bu özelliği korumaya çalışıyoruz. Niksar cevizi 2010 yılında coğrafi işaret aldı. Biz de coğrafi işaretin kurallarına uyarak üretim yapmaya özen gösteriyoruz. Niksar'ın ekonomisine, tarihine ve tabiatına yakışır kaliteli bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin ton rekolte bekleniyor

Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz üretimi beklediklerini ifade eden Yılmaz, kendi işletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu kaydetti. Fidan yetiştiriciliğinden ürünün pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında yer aldıklarını anlatan Yılmaz, "Anaçlarımızdan fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan sofraya kadar her aşamada varız. Cevizi kırıyor, paketliyor, iç ceviz olarak hazırlıyor ve pazarlıyoruz. Cevizin her aşamasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ürünlerini Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olmasını beklediklerini belirten Yılmaz, ürünün tüketiciye ulaşmadan önce çeşitli işlemlerden geçtiğini vurguladı. Yılmaz, "Bunları sadece toplamakla iş bitmiyor. Cevizi döküyoruz, kurutuyoruz, ardından çürük, zayıf ve kurumuş olanları ayırıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız Niksar'ın marka olan bu ürününün çıtasını daha da yükseltmek" dedi.

"Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var"

Ceviz üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığını ve kadınlara da gelir imkanı sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu ürünler az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Önemli olan bu bahçelerin ilçemizde ve ülkemizde çoğalması. Üretimin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi ceviz çeşitleri yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, hedeflerinin üretim miktarıyla birlikte kaliteyi de artırmak olduğunu kaydederek, "Üreten ülkeler ve üreten insanlar kazanıyor. Önemli olan kaliteli ürün üretmek, bunu pazara sunmak ve katma değer oluşturmak. Bizim amacımız tüketicinin memnuniyetini kazanmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı