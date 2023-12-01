Üye Girişi
Haberler

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş Arayanlara Bilgilendirme Standı Açtı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı. Başçiftlik Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta iş arayanlar bilgilendirildi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli Mustafa Ekici tarafından iş arayanlara kurum faaliyetleri tanıtıldı, kayıtları alındı.

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Başçiftlik ilçesinde iş arayanlara yönelik bilgilendirme standı açtı.

Başçiftlik Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantta iş arayanlar bilgilendirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli Mustafa Ekici tarafından iş arayanlara kurum faaliyetleri tanıtıldı, kayıtları alındı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mustafa Ekici Başçiftlik Tokat Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title