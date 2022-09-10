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Tohumunu yurt dışından getirdi, büyük talep görüyor

Ekonomi Haberleri

Tohumunu yurt dışından getirdi, büyük talep görüyor Siyah nohut yetiştirdi.

Tohumunu yurt dışından getirdi, büyük talep görüyorSiyah nohut yetiştirdi. yiyen bir daha alıyor
BURSA - Bursa'da bir girişimcinin tohumunu yurt dışından getirip yetiştirdiği siyah nohut büyük talep görüyor. Kapalı çarşıda uzun yıllardır aktarlık yapan Serdar Çelik, geçtiğimiz yıl tohumunu yurt dışından getirdiği siyah nohuttan ekti. Ektiği siyah nohutları hasat eden girişimci bu nohutları dükkanında satmaya başladı. Protein değeri yüksek ve diğer besin maddeleri Türkiye'de yetişen beyaz nohutlara göre daha yüksek olan siyah nohutun vatandaşlar tarafından tadı da çok beğenildi. Bu zamana kadar 500 kilo satış yapan aktarın yetiştirdiği siyah nohutların kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Artan talep sebebiyle gelecek yıl daha fazla nohut ekmeyi düşünen Çelik, siyah nohutun kilosunu 40 liradan satıyor.Siyah nohut tohumlarını yurt dışından getirdiğini ifade eden Serdar Çelik, "Ben uzun yıllardır aktar olarak hizmet veriyorum. Dükkanımda çeşitli bakliyat ürünleri de satmaktayım. Ayrıca sattığım ürünleri çoğunu üretimini yapıyorum. Siyah nohutu geçtiğimiz yıl ektik, ürünleri satmaya başladık. Vatandaşlar çok beğendi, siyah nohutun lezzeti çok güzel. Yiyen bir daha gelip alıyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum, gelecek yıl daha fazla ekeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Ekonomi

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