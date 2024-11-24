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Togo, Türk Şirketlerine Vergisiz İhracat Fırsatı Sunuyor

Togo, Türk Şirketlerine Vergisiz İhracat Fırsatı Sunuyor
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun Türk şirketlerine vergisiz ihracat fırsatı sunduğunu açıkladı. Togo'da yatırım yapılabilecek sektörler arasında tarım, hayvancılık ve dijitalleşme yer alıyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerine Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat fırsatı sunduğunu bildirdi.

DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin onur konuğu olduğu Aneho Uluslararası Tarih Festivali kapsamında gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasındaki yatırım fırsatları değerlendirildi.

Togo Yatırım Teşvik Bakanı Manuella Santos, Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç, Aneho Belediye Başkanı Alexis Coffi Aquereburu ve DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel'in katıldığı değerlendirme toplantısında, karşılıklı yapılabilecek yatırımlar ele alındı.

Togo'nun dev yatırım projesi PIA bölgesinin ziyaret edilmesinin ardından Togo'nun Djitalleşme, Ticaret ve Tarım bakanlıkları ile toplantılar yapıldı. Verimli gecen toplantılar sonunda proje görüşmelerinin çevrim içi toplantılarla ilerletilmesi kararı alındı.

Togo'da yatırım yapılabilecek sektörler

Açıklamada temaslara ilişkin değerlendirmeleri yer alan DEİK Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı Abide Gülel, Togo'nun, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerine Avrupa ve ABD'ye vergisiz ihracat fırsatı sunduğunu bildirdi.

Gülel, "Togo, özellikle Avrupa ve Amerika'ya vergisiz ürün ihracatı yapılabilen, Afrika kıtasındaki en derin üçüncü limanın bulunduğu, çok genç bir nüfusu olan ve asgari ücretin 80 dolar civarında olduğu verimli bir tarım ülkesidir." ifadesini kullandı.

Togo'da iş yapmak isteyen firmaların kendilerine ulaşmasını isteyen Gülel, bu ülkede yatırım yapılabilecek sektörlerin hayvancılık, savunma sanayisi, tekstil, gıda, tarım teknolojileri ve ekipmanları, inşaat, mimarlık, dijitalleşme ve lojistik olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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