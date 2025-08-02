TOGG'dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu

TOGG'dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
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ÖTV zamlarının ardından otomotiv markaları fiyatlarını güncelliyor. Yerli otomobil markası TOGG da bu markalar arasında yer alıyor. TOGG, yeni ve zamlı fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Böylelikle T10X, 2023 yılından beri ilk kez zamlanmış oldu.

ÖTV'lerin yükseltilmesinin ardından otomotiv markaları fiyatlarını güncelliyor. Yerli otomobil TOGG da zamlı fiyatlarını yayınlandı. Aralık 2023'ten beri fiyatlarını sabit tutan TOGG, yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte fiyatlarını artırdı.

T10X V1 standart menzil versiyonunun %25 ÖTV ile birlikte 1.440.000 TL'den 1.636.000 TL'ye çıkması bekleniyordu. Ancak TOGG, sadece ÖTV fiyatını yansıtmakla kalmayarak fiyatlarına ek zam da yaptı. Böylelikle T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı 1.862.000 TL oldu. Yani toplamda %29,3 oranında zam geldi. Benzer şekilde, V1 uzun menzil versiyonunun fiyatı 1.680.000 TL'den 1.909.000 TL'ye çıkması gerekirken 2.172.000 TL'ye yükseldi. V2 uzun menzil ise 1.830.000 TL'den 2.079.000 TL'ye çıkacakken yeni fiyatı 2.363.000 TL oldu.

2023'TEN SONRA İLK DEFA ZAM YAPTI

Sonuç olarak: ÖTV artışıyla %13,6 oranında yükselmesi beklenen fiyatlar, Aralık 2023'ten bu yana ilk kez güncellendiği için %29'un üzerinde zamlanmış oldu.

TOGG, Zamlı Fiyatlarını Yayınladı

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