Üye Girişi
Haberler

Togg, elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında 20 bin 140 adet satış yaparak yüzde 31 pazar payı ile yılın 10 ayında lider konumda. Diğer markalara göre önemli bir farkla en fazla satan marka olarak öne çıkıyor.

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 20 bin 140 adet satış ve yüzde 31 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 947 bin 166 adet oldu.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 0,2 artışla 750 bin 935 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,3 azalışla 196 bin 231 seviyesinde kaydedildi.

TAM ELEKTRİKLİ VİTES YÜKSELTTİ

Ocak-ekim döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 42,7 artışla 69 bin 744 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5'den yüzde 9,3'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,7'den 16,9'a yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 26,2'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X EN YAKIN RAKİBİNE YAKLAŞIK 13 BİN FARK ATTI

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 10 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın 10 aylık döneminde 20 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-ekim döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 367 adetle Tesla ve 6 bin 576 adetle de BMW olarak sıralandı. KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 982 adetle dördüncü ve 3 bin 931 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı. Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

TOGG, EKİM AYI SATIŞLARINDA DA LİDER

Diğer yandan ekim ayına bakıldığında, 8 bin 341 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 3 bin 91 satışla birinci, BMW 557 satışla ikinci ve Mini ve KG Mobility (Ssangyong) 425 satışla üçüncü oldu. Tesla 340 satışla dördüncü sırada yer alırken, Hyundai IONIQ 5 302 satışla beşinci sırada konumlandı.

Togg, elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürüyor
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.