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Togg, elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürüyor

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Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında 17 bin 49 adet satış ve %29 pazar payıyla lider konumda. En yakın rakibine 10 bin fark attı.

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adet satış ve yüzde 29 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalarak 849 bin 892 olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 1,3 artışla 675 bin 273 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,4 azalışla 174 bin 619 seviyesinde kaydedildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ocak-eylül döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 56 artışla 60 bin 838 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9'dan yüzde 9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,8'den 16,3'e yükseldi. "Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 25,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

"T10X EN YAKIN RAKİBİNE 10 BİN FARK ATTI"

ODMD verilerine göre, Togg, yılın 9 ayında elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın 9 aylık döneminde 17 bin 49 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 22 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

"EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR"

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-eylül döneminde Togg'un ardından satışlarda 7 bin 27 adetle Tesla ve 5 bin 651 adetle de BMW olarak sıralandı. KG Mobility (Ssangyong) 3 bin 557 adetle dördüncü ve 3 bin 475 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı. Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB şeklinde gerçekleşti.

EYLÜL AYI SATIŞLARI

Diğer yandan eylül ayına bakıldığında, 9 bin 548 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2 bin 475 satışla birinci, Togg 2 bin 200 satışla ikinci ve Mini 551 satışla üçüncü oldu. BMW, 513 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz, 463 satışla beşinci sırada konumlandı.

Togg, elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürüyor
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

2025 avrupa yoluna gururumuz. hadi hayırlısı... bide yanlış bilenler gelmeden yazayım. hiç bir marka %100 yerli değildir. 100 yıldır faliyet gösteren markalara bakabilirler. ama renault diyince mercedes diyince aklınıza hangi ülke geliyorsa togg diyincede Ülkem gelecek akıllara...

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Madem biz ürettik,neden emsallerine göre daha pahalı ? Ne anladık bu işten ? Dünyada ilk arabayı Türkiye icat etmiş gibi havalara girmek neyin nesi ?

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Haber YorumlarıPerwer:

Bizim burada birkaç tane var. Her gördüğümde üşenmeyip gidip yakından tekrar bakıyorum. Başarılı olmalarını dilerim

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Haber YorumlarıAkarsu Muharrem:

Sadece reklam başka numara yok Dünyada üretilip ilk önce 2 el piyasasına düşen araç gerisi siz hesap edin

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Haber Yorumlarıno NAME:

cok basarılı masallah .... fıat reno vw 1 ayda sattıgını 1 senede satamıyor..

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Rakiplerinin haberi var mı bundan?:)))))))))

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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

parçaların üretimi için yeni yeni fabrikalar kuruluyor. Pili, motoru, işlemcisi vs. hepsi yurt dışından en iyisi seçiliyor. oda fiyata yansıyor. yetkililerin söylemsine göre 2026 fiyatların oturması..

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Haber YorumlarıErol Birol :

Bir veya iki sene içinde togg dünyaya milyonlarca araba satmaya başlıyacaktır.

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