TOGG'dan 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, Ekim ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu.

700 BİN TL'YE KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

T10X ve T10F modellerini kapsayan kampanya çerçevesinde bireysel müşterilere, 12 ay vadeli ve 700 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Bu rakam, TOGG'un şimdiye kadar sunduğu en yüksek sıfır faizli kredi tutarı olarak dikkat çekiyor.

Daha önceki kampanyalarda T10X modeli için 400 bin TL, T10F için ise 200 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyordu. Ancak yeni kampanya ile birlikte her iki model için de bu limit eşitlenerek 700 bin TL'ye çıkarıldı.

UZUN VADELİ KREDİ SEÇENEKLERİ DE SUNULUYOR

Ayrıca TOGG, sadece kısa vadeli değil, daha geniş kitlelere hitap edecek uzun vadeli finansman alternatiflerini de devreye aldı. Bireysel kullanıcılar, 48 aya varan vade ile 1 milyon 750 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Bu seçeneklerde faiz oranı %2,73'ten başlıyor.

Kurumsal müşteriler için ise aynı kredi tutarı %2,80 faiz oranı ve yine 48 ay vade ile sunuluyor. Kurumsal alıcılara yönelik bu pakette aylık ödeme tutarı ise 68 bin 497 TL olarak belirlendi.

MODEL FİYATLARI

TOGG T10X: 1 milyon 952 bin TL'den başlıyor. Uzun menzilli V1 modeli 2 milyon 262 bin TL, V2 uzun menzil versiyonu 2 milyon 428 bin TL.

TOGG T10F: 1 milyon 918 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Uzun menzilli V1 modeli 2 milyon 228 bin TL, V2 uzun menzil versiyonu ise 2 milyon 393 bin TL.