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TOGG'da Dönüşümlü Başkanlık Değişimi

TOGG'da Dönüşümlü Başkanlık Değişimi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yönetim kurulu başkanlığını Fuat Tosyalı'ya devretti. Hisarcıklıoğlu, TOGG'un kuruluş dönemini tamamladığını ve elektrikli araçlar arasında lider konumda olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) Yönetim Kurulu'nun 3 dönem başkanlığını yaptığını ve dönüşümlü başkanlık kuralı gereği bayrağı Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'da 5 ortak olduklarını, ortaklar arasında ilk günden itibaren dönüşümlü başkanlık konusunda bir mutabakatlarının bulunduğunu belirtti.

Şirketin kuruluş döneminde ortakların istediği üzerine 3 dönem yani 6 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Artık kuruluş dönemini tamamladık. Allah'a çok şükür 2017'de TOBB genel kurulunda milletimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Togg artık yollarda. Kendi segmenti C-SUV'de lider. Elektrikliler içinde açık ara birinci." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşümlü başkanlık kuralı kapsamında bayrağı ortaklardan Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Fuat Bey'den sonra başka bir ortağımız bayrağı devralacaktır. ?Türkiye'ye böyle bir değer kazandırdığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fuat Tosyalı Teknoloji Otomobil Türkiye Ekonomi TOGG

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