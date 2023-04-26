Togg CEO'su rakam verdi: 'Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz'

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi Mayıs ve Haziran ayında artıracağız. Mayıs ayında 1000'in üzerinde teslimat yapmayı planlıyoruz" dedi.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, teslimat tarihlerine ve adedine ilişkin merak edilenleri cevapladı. BloomberHT'de canlı yayına katılan Karakaş, Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracın teslim edileceğini açıkladı. Karakaş, "mayıs ve Haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi artıracağız. Mayıs ayında 1000'in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

İtalya iddiaları

Togg araçlarının İtalya'dan getirildiği yönünde sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karakaş, "Togg yurt dışında alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum" diye konuştu.

"Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200'ü geçti"

Şuana kadar seri üretim kapsamında 200'ün üzerinde araç üretildiğini belirten Karakaş, "Geçen sene Mayıs sonunda deneme ve üretime başladık. Regülasyonlar gereği 92 adet testten geçmemiz lazım. Bu süreçte yüzlerce araç ürettik. 23 Mart'a kadar bir çok araç üretip, teste gönderdik, 300'ün üzerinde araç üretmişizdir. Biz kendimiz 26 tanesiyle test filosu içerisinde ülkemizde dolaşmakta, geri bildirim ve ölçümlerde kullanmıyoruz. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200'ü geçti" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz"

Karakaş, "Yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz. Bu oldukça iddialı bir hedef. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Sene sonuna kadar 28 bin akıllı cihazımızı teslim etmiş olacağız. Piyasada elektrikli araçlara bir dönüş var, bu bizi memnun ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL