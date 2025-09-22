Haberler

TOBB ve DTO, Londra'da Gümrük Modernizasyonu İçin Temaslarda Bulundu

TOBB ve DTO, Londra'da Gümrük Modernizasyonu İçin Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Londra'da önemli toplantılar gerçekleştirerek, 57 İslam ülkesi ile sınır gümrük kapılarının modernizasyonunu ve lojistik merkezlerin inşasını ele aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ'nin (GTİ) Yönetim Kurulu Üyesi olan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Londra'da bir dizi resmi temasta bulundu.

Aynı zamanda TOBB Genel İdare Kurulu ve Ticaret Odaları Konseyi Üyesi olan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile İngiltere'de önemli toplantılara katıldı. Toplantılarda 57 İslam ülkesi ile farklı coğrafyalardaki sınır gümrük kapılarının modernizasyonunu yapmayı ele aldılar ve bu ülkelerde lojistik merkezleri inşa etmeye yönelik planlamayı görüştü.

Londra'daki resmi temaslarıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "TOBB ile 137 oda ve borsamızın ortaklığındaki, yap-işlet-devret modeli ile kara sınır kapılarımızı modernize eden Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ'nin iş tecrübesini yurt dışına da taşımak istiyoruz. Bu kapsamda; TOBB ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ve GTİ ortaklığında kurulan Border Management & Consulting (BMC), 57 İslam ülkesi ile farklı coğrafyalardaki sınır gümrük kapılarının modernizasyonunu yapmayı ve lojistik merkezleri inşa etmeyi planlıyor. Ortak Yönetim kurulu toplantımızı, İngiltere'de gerçekleştirdik ve sürece dair yol haritamızı çizdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca Londra'da kurulan Muslim Business Forum (MBF) Başkanı Sir Iqbal Sacranie OBE ve İcra Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Toplantımıza Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Khalawi, GTİ Yönetim Kurulu Başkanımız Arif Parmaksız ile GTİ Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler de katıldık. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İngiltere Filistin'i resmen tanıdı, Londra'da bayrak göndere çekildi

Netanyahu'ya soğuk duş! Avrupa'nın göbeğinde dalgalanan bayrağa bakın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Doktorun tutuklandığı soruşturmada ölen eşinin günlüğü incelemeye alındı

Doktorun yasak aşk cinayetini evde bulunan günlük aydınlatacak
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı sessiz sedasız evlendi! 20 yaş küçük eşi bakın kim çıktı

Rasim Ozan sessiz sedasız evlendi! 20 yaş küçük eşi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.