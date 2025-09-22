TOBB ve DTO, Londra'da Gümrük Modernizasyonu İçin Temaslarda Bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ'nin (GTİ) Yönetim Kurulu Üyesi olan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Londra'da bir dizi resmi temasta bulundu.

Aynı zamanda TOBB Genel İdare Kurulu ve Ticaret Odaları Konseyi Üyesi olan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile İngiltere'de önemli toplantılara katıldı. Toplantılarda 57 İslam ülkesi ile farklı coğrafyalardaki sınır gümrük kapılarının modernizasyonunu yapmayı ele aldılar ve bu ülkelerde lojistik merkezleri inşa etmeye yönelik planlamayı görüştü.

Londra'daki resmi temaslarıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "TOBB ile 137 oda ve borsamızın ortaklığındaki, yap-işlet-devret modeli ile kara sınır kapılarımızı modernize eden Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ'nin iş tecrübesini yurt dışına da taşımak istiyoruz. Bu kapsamda; TOBB ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası ve GTİ ortaklığında kurulan Border Management & Consulting (BMC), 57 İslam ülkesi ile farklı coğrafyalardaki sınır gümrük kapılarının modernizasyonunu yapmayı ve lojistik merkezleri inşa etmeyi planlıyor. Ortak Yönetim kurulu toplantımızı, İngiltere'de gerçekleştirdik ve sürece dair yol haritamızı çizdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ayrıca Londra'da kurulan Muslim Business Forum (MBF) Başkanı Sir Iqbal Sacranie OBE ve İcra Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Toplantımıza Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Khalawi, GTİ Yönetim Kurulu Başkanımız Arif Parmaksız ile GTİ Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler de katıldık. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DENİZLİ