TOBB'dan Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 82. Genel Kurulu kapsamında beraberindeki TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile Anıtkabir'i ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Genel Kurul Başkanı Cihan Ergenç, Anıtkabir Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yöneticileri ve delegeleri olarak aziz hatıranıza saygımızı, devletimizin kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı vurgulayabilmek adına huzurunuzdayız. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak bu sene 82'inci Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Sizler vatanımızı düşmanlardan temizleyip, aydınlık, uygar, güzel günlerin temellerini attınız. Türk özel sektörü olarak bizlere düşen de bu onurlu emanete sahip çıkmak, iktisadi alanda bu büyük zaferin taçlanmasını sağlamaktır. Üretim gücümüzü büyütmek, istihdamı artırmak, yatırımları çoğaltmak en temel hedefimizdir. Biz bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilkelerinin kıymetini çok iyi biliyoruz ve çizdiğiniz yolu, gösterdiğiniz hedefleri asla unutmayacağız. Biz ve bizden sonra gelecek nesillerin de bu değerlere sahip çıkıp, canları pahasına bu cennet vatanı koruyacağına, medeniyet yarışında en ileri noktalara taşıyacağına eminiz. Türk özel sektörü ve girişimcisi olarak bu yolda üzerimize düşeni yaparak, ülkemizi aklın ve bilimin ışığında çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilme kararlılığımızın sözünü huzurunuzda tekrarlıyoruz. Büyük camiamız adına Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği olanları, canlarını ortaya koyan herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA

