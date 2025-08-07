TOBB Sanayi Kapasite Raporu Sayısında Yüzde 4,4 Azalma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısının yıllık bazda yüzde 4,4 azalarak 4 bin 357 olduğunu açıkladı. Temmuz 2024'te aktif kapasite raporlarının sayısı ise yüzde 1 azalarak 95 bin 9 olarak kaydedildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 4,4 azalarak 4 bin 357 oldu.

TOBB, temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalışla 4 bin 357 olarak kayıtlara geçti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Temmuz 2024'te 95 bin 972 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1 azalarak 95 bin 9 olarak hesaplandı.

Çalışan sayısı, temmuzda, haziran ayına göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon 815 bin 418 oldu. Kapasite raporu başına düşen ortalama çalı?an sayısı ise Haziran 2025'te 40,12 iken, Temmuz 2025'te 40,16 olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.