TOBB Samsun Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri Samsun TSO Yönetimi Tarafından Kabul Edildi

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu'nu kabulünde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, girişimciliğin önemine vurgu yaparak, "Herkes bu yolda elini taşın altına koymalı ve sayımızı muhakkak daha da çok artırmalıyız" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve yakın zamanda seçimlerini tamamlayarak, yeniden oluşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerini kabul etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de bulunduğu kabulde, yeni oluşan icra kurulu üyeleri ilk olarak kendilerini tanıttı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bu zamana kadar yürüttükleri faaliyetler için Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurullarına teşekkür etti.

Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurullarının çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "TOBB Samsun İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu seçimlerinde seçilen arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni dönemlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kurullar olarak bu zamana kadar etkin çalışmalar yürüterek, birçok proje ve etkinliğe imza attınız. Bir önceki dönemde olduğu gibi aynı gurur ve sorumluluğu yeni dönemde görev alan arkadaşların da taşıyacağına ben eminim. Umuyorum ki; yeni dönemdeki kurullarımız aynı vizyonda ama üzerine daha da çok koyarak çalışacaklar" dedi.

"Fikirlerinize, projelerinize açığız"

Amaçlarının kadın girişimci ve genç girişimci sayısını artırmak olduğunu belirten Murzioğlu, "Günümüzde girişimcilik, kurumsallaşma, teknolojileşme ve markalaşma gibi pek çok kavram çok önemli. Girişimciler, ülkelerin gelişmişlik programlarına en önemli katkı yapan aktörlerdir. Hepinizin de bildiği gibi ülkemizin en büyük hedeflerinden biri de dünyanın en büyük 10 ekonomik gücü arasına girebilmek. Herkes bu yolda elini taşın altına koymalı ve girişimci sayımızı muhakkak daha da çok artırmalıyız. Bu nedenle girişimcilik adına yapılan her türlü gayreti desteklemeliyiz. Biz de yönetim olarak geçmiş dönemde olduğu gibi, yeni dönemde de elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere getireceğiniz fikirlerinize, projelerinize ve organizasyonlara açığız" diye konuştu.

Yol haritası çizildi

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Onur Öztekin de söz alarak, plan ve projelerinden bahsederek, desteklerinden dolayı da Samsun TSO Yönetimi'ne teşekkür ettiler. Toplantı, yeni dönem için neler yapılabileceğine dönük karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - SAMSUN