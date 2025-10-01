TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, Eylül ayı olağan toplantısını İsmail Suci başkanlığında, ETSO'da gerçekleştirdi. Toplantıda, Ağustos ayı faaliyetleri değerlendirildi ve yeni dönem çalışmaları ele alındı.

Toplantıda ETSO ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında planlanan Mesleki ve Teknik Liseler Eğitim Protokolü kapsamında, iş dünyası-okul iş birliği görüşüldü ve İl Milli Eğitim Müdürü'ne ziyaret kararlaştırıldı. Atatürk Üniversitesi İİBF ile TOBB İl KGK ve GGK iş birliğiyle geçen yıl imzalanan staj protokolünün başarılı sonuçlar verdiği, öğrencilerin staj imkanı bularak mesleki gelişim sağladığı vurgulandı. Pazarlama, yapay zeka, dijitalleşme ve iletişim alanlarında üniversitelerle ortak eğitim programları düzenlenmesi fikri ele alındı. KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla DAİB'e ziyaret planlandı; güncel ithalat-ihracat verilerine ulaşılması ve uzman bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verildi. Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılması planlanan ziyaret programı hakkında bilgilendirme yapıldı. İcra Kurulu Üyesi Ömer Faruk Kılıç tarafından üretilen Magni Shield markalı magnezyum takviyesi tanıtıldı; ürünün pazarlama ve iş birliği imkanları değerlendirildi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile TOBB İl KGK iş birliğinde yürütülen, şartları güncellenen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında bilgi verildi.

Toplantının ardından kurul üyeleri, alınan kararların Erzurum girişimcilik ekosistemine katkı sunması yönünde temennilerde bulunarak, yeni dönemin şehre ve iş dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundular. - ERZURUM