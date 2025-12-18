Haberler

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu, Aralık ayı olağan toplantısını ETSO'da İsmail Suci başkanlığında yaptı. Toplantıda dijital dönüşüm ve inovasyon gibi konular ele alındı.

TOBB Erzurum GGK Aralık ayı olağan toplantısı ETSO'da gerçekleştirildi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun (GGK) Aralık ayı olağan toplantısı, ETSO'da yapıldı. Toplantı, Erzurum TOBB GGK Yönetim Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirildi.

Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Aralık 2025 dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan başlıklar: Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle, ETSO'ya kayıtlı 20 firmaya yönelik Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları. KOBİ'ler için Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme. ETSO Türk Patent Sınai Mülkiyet Danışma Birimi tarafından marka tescil süreci sunumu ve başvuru durumlarının incelenmesi ve TOBB - Azerbaycan KOBİA iş birliğinde Nahçıvan'da düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu hakkında bilgilendirme şeklinde oldu.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak

1 Ocak'tan itibaren kurulacak şirketlerde bu sistem zorunlu olacak
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
title