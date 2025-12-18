TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu toplandı

TOBB Erzurum GGK Aralık ayı olağan toplantısı ETSO'da gerçekleştirildi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun (GGK) Aralık ayı olağan toplantısı, ETSO'da yapıldı. Toplantı, Erzurum TOBB GGK Yönetim Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirildi.

Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Aralık 2025 dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda öne çıkan başlıklar: Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle, ETSO'ya kayıtlı 20 firmaya yönelik Dijital Dönüşüm, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları. KOBİ'ler için Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme. ETSO Türk Patent Sınai Mülkiyet Danışma Birimi tarafından marka tescil süreci sunumu ve başvuru durumlarının incelenmesi ve TOBB - Azerbaycan KOBİA iş birliğinde Nahçıvan'da düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu hakkında bilgilendirme şeklinde oldu.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM