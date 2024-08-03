TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Orta Anadolu Sanayi Havzası Projesi Bölgenin En Önemli Yatırımı Olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgeyi bekleyen en önemli yatırımın Orta Anadolu Sanayi Havzası Projesi olacağını söyledi.

Anamur'da Feribot Seferleri açılışı için Mersin'e gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Çakır, konuklarını MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve MTSO Meclis üyeleriyle birlikte ağırladı.

Bir yıllık görev sürelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında kısa bilgi veren Çakır, "10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla havalimanımızı da açacağız. Bu yatırım, bölgemize ayrı bir ivme kazandıracak. Mersin çok hızlı büyüyen bir yapıda ilerliyor" diye konuştu. Çalışmalarda Adana ile birlikte hareket ettiklerini belirten Çakır, bölgenin bir bütün olarak düşünülmesi ve kıt kaynakların doğru yatırımlarla doğru yerlerde değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti. Hisarcıklıoğlu ve Elvan'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Meclis Başkanı Hamit İzol ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Mersin bugün birse yarın 10 olacak"

Hisarcıklıoğlu da Başkan Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Çakır'ın bir senelik performansını izledim. Bu sürede sizlerin dert ve sıkıntılarını bire bir, ya bana ya da yazılı olarak diğer kurumlara götürüyor. Bizim de görevimiz bu. Sizin talep ve sorunlarınızı ilgili makamlara taşıyıp ardından çözümlerini takip etmek" diye konuştu.

Kente ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hisarcıklıoğlu, kentin ve bölgenin hızla gelişip zenginleştiğini dile getirdi. Yürütülen projelerle ve yapılan yatırımlarla daha da gelişeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Mersin bugün birse yarın 10 olacak" dedi.

Bölgeyi bekleyen en önemli yatırımın Orta Anadolu Sanayi Havzası Projesi olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz süreçte bölgede büyük bir deprem yaşadık. 11 ili kapsadı ama burada sanayinin kalkınması tekrar sağlanabiliyor. Allah korusun Türkiye ekonomisinin yüzde 60'ını kapsayan Marmara Bölgesi'nde oluşacak bir felakette hepimiz çalışsak kalkınmayı sağlayabilmemiz mümkün değil. Bu kapsamda yaklaşık 13 yıl önce yaptığımız bir çalışmayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la paylaştığımızda; onlar da seçim beyannamesine koydular. Ankara'dan başlayarak tüm Anadolu'yu kucaklayıp Mersin ve İskenderun'la buluşma projesi. Eğer bunu Türkiye olarak başarabilirsek hem bu bölgenin gelişmesi ve zenginleşmesi, hem Türkiye'nin zenginleşmesi için müthiş bir fırsat elde edeceğiz."

"Her halükarda Mersin'e bu limanın yapılacağını düşünüyorum"

Mersin Ana Konteyner Limanı'na dair değerlendirmelerde bulunan eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da bu yatırımın 'Adana'ya mı yoksa Mersin'e mi yapılacak?' konusundaki soruları şöyle yanıtladı:

"Mersin'in lojistik altyapısı ve ekosistemine bu coğrafyada hiçbir il sahip değil. Mersin'in bu noktada inanılmaz avantajları bulunuyor. Elbette komşu illerimize de limanlar yapılabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ama ne kadar yapılırsa yapılsın Türkiye'nin ihtiyacı, mevcut limanların kapasitesinin 4-5 kat fazlası. Onun için kaygı içinde olmayın. Her halükarda Mersin'e bu limanın yapılacağını düşünüyorum." - MERSİN