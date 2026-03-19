TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, bayramların dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğuna dikkati çekti.

Mübarek ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuşulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının sembolü olacak bir bayram yaşamayı diliyoruz. Bayramlar, birlik ve dayanışmanın adıdır. İnsanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olan bugünlerde, paylaşmanın, birbirimize sevgi ile sarılmanın, empati yapabilmenin önemini daha da güçlü şekilde hatırlamalıyız. Birbirimize elimizi uzatmayı, ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, Ramazan Bayramı'nın, milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın daha güzel günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum."