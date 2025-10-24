Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Azerbaycan İçin Yeni Ticaret Anlaşması Çağrısı

Güncelleme:
Azerbaycan Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Azerbaycan arasında daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin ekonomik entegrasyonuna yönelik fırsatların arttığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan'ın Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Artık, daha kapsamlı ekonomik entegrasyona imkan veren, yeni nesil serbest ticaret anlaşmasının (STA) kapsamını konuşmamız gerekir." dedi.

Azerbaycan Yatırım Fırsatları Toplantısı TOBB'da gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan'ın cazip iş ve yatırım imkanları sunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın bölgenin ticaret ve kültür merkezine, turizm mekanına dönüştüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı, topraklarını özgürleştirdi. Bölgede kalıcı barış ve huzur için bir fırsat doğdu. Şimdi orası savaştan sonra yeniden yapılanıyor, böylece şirketlerimiz için yeni fırsatlar doğuyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun, bölge ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Hazar'da daha fazla Ro-Ro gemisinin olması çok önemli"

Azerbaycan ile ticaretin, enerji dışında, potansiyelinin oldukça altında olduğunu, ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyeli de geliştirmek gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Fakat bu hattan daha yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Aynı şekilde Kars-Nahçıvan demir yolu projesine ilişkin çalışmaların hızla tamamlanması gerekir. TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Türkmenistan Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması, Trans Hazar geçişlerinin daha etkin ve verimli kullanılması da önceliklerimiz arasındadır. Hazar'da daha fazla Ro-Ro gemisinin olması çok önemli. İyi çalışmayan bir lojistik ağı bizi maalesef geri götürür."

Hisarcıklıoğlu, ticaret hacminin de karşılıklı olarak her yıl bir öncekinin üstüne çıktığını ve 15 milyar dolar hedefine doğru ilerlediğini söyledi.

Azerbaycan'ın yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülkelerden olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. 2024 yılında ise ek protokolle, anlaşma kapsamına yeni ürünler eklendi. Buna rağmen mevcut haliyle kapsam hala yetersiz. O nedenle, artık, daha kapsamlı ekonomik entegrasyona imkan veren, yeni nesil STA kapsamını konuşmamız gerekir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, yatırımcıları iki ülkeye çekmek için İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezinden yararlanmayı önererek, "Buna ilaveten, gümrük prosedürlerinin standart hale getirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılması gerekiyor. Bu konuda iyileşmeler olsa da gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve daha hızlı hale getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev de katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
