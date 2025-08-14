TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası ile Reel Sektörün Sorunlarını Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya gelerek reel sektörün sorunları ve önerilerini aktardı. Hisarcıklıoğlu, firmaların Türkiye'nin milli serveti olduğunu vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek, kendisine reel sektörün sıkıntı ve önerilerini ilettiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Karahan ve ekibiyle TOBB İstanbul Hizmet Binasında bir araya geldiklerini belirtti.

Burada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Emek yoğun sektörlerde yaşanan kan kaybı ve finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Hep vurguluyorum, firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.