Başkan Ülken, EBSO'nun yeni hizmet binası açılışı törenine katıldı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iştirakiyle İzmir'de düzenlenen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yer aldı.

TOBB camiasını bir araya getiren açılış töreninde, oda ve borsalar arasındaki dayanışma ile iş dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar bir kez daha vurgulandı. Başkan Ülken, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde oda ve borsalar arasında güçlü bir iş birliği kültürünün sürdürüldüğünün altını çizerek, TOBB Yönetim Kurulu'nda uzun yıllardır birlikte görev yaptığı EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla kutladı. Ülken, EBSO'nun yeni hizmet binasının İzmir iş dünyasına, sanayicilere ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirerek, hayırlı olsun dileklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı