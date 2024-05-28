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TMSF, Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. Satışa çıkarılan yalı havadan görüntülendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bebek'te bulunan Koza- İpek Holding'e ait yalıyı 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. Öte yandan, satışa çıkarılan yalı havadan görüntülendi.

Terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'te bulunan yalısı TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 27 Haziran'da yapılacak ihalenin, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirileceği öğrenildi. TMSF'den yapılan açıklamada ise yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden ihale düzenleneceği belirtildi. Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor. Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk"te iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. "Kahverengi Köşk" olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. "Kahverengi Köşk"te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor. Öte yandan, FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İpek Holding Bebek Koza Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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