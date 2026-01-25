Haberler

TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 24 yıldır faaliyet gösteren Bank Pozitif'i satış sürecine aldı. Banka için 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedel belirlenirken ihalenin 17 Şubat 2026'da yapılacağı açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Banka sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mal varlığına TMSF tarafından el konulmuştu.

  • TMSF, Bank Pozitif'in satış ihalesini 17 Şubat 2026 tarihinde düzenleyecek.
  • Bank Pozitif için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL'dir.
  • Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un mal varlığına TMSF tarafından el konulmuştur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'de 24 yıldır faaliyet gösteren Bank Pozitif'i satış sürecine aldı. Erkan Kork'a ait olan banka için 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, satış ihalesinin 17 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı.

İHALE TAKVİMİ NETLEŞTİ

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce iki kez ertelenen satış süreci için nihai tarih belirlendi.

Tekliflerin son günü: 16 Şubat 2026

İhale tarihi: 17 Şubat 2026

İhale yeri: TMSF Esentepe Binası

İhaleye katılmak isteyenlerin 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor.

MUHAMMEN BEDEL 1.1 MİLYAR LİRA

Bank Pozitif için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olurken, sektör kulislerinde bankaya çok sayıda yatırımcının ilgi gösterdiği ifade ediliyor. 24 yıllık geçmişi ve bankacılık altyapısı, ilgiyi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Bank Pozitif'in sahibi iş insanı Erkan Kork, Mart 2025'te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde Kork'un mal varlığına TMSF tarafından el konulmuştu.

YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI

Soruşturmada, Kork'un sahibi olduğu Payfix uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerine milyarlarca lira aktarıldığı, Bank Pozitif üzerinden ise çeşitli usulsüz finansal işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
