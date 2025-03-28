Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
Ramazan'da fahiş fiyat artışlarına rekor para cezası uygulandı

Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
Trump'ın hamlesi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Trump'ın hamlesi sonrası altında tüm zamanların rekoru

TMSF, Antalya Demircikara Gayrimenkulü Satışa Çıkardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Antalya Demircikara Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü açık artırma ve kapalı zarf usulleri ile satışa sundu. İhaleye katılmak için belirli teminat ve teklif tarihleri belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya Demircikara Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Antalya Demircikara Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 112 milyon 200 bin lira, şartname bedelinin 30 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 11 milyon 220 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 21 Nisan saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Antalya ili Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 7 bin 234 metrekare alanlı, arsa ve semt spor sahası nitelikli taşınmazı kapsayan söz konusu ihale, 22 Nisan saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title