TMSF, Antalya Demircikara Gayrimenkulü Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya Demircikara Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Antalya Demircikara Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 112 milyon 200 bin lira, şartname bedelinin 30 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 11 milyon 220 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 21 Nisan saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Antalya ili Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 7 bin 234 metrekare alanlı, arsa ve semt spor sahası nitelikli taşınmazı kapsayan söz konusu ihale, 22 Nisan saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.