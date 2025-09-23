TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor

Hazır giyim sektörünün en güçlü gruplarından biri olan Aydınlı Giyim Grubu da TMSF'nin satış programında. Satışa konu olan Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil'in tamamı için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

MUHAMMEN BEDEL 20 MİLYAR 350 MİLYON TL

23 Eylül 2025'te yapılacak ihalenin muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL, şartname bedeli 200 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 2 milyon TL olacak.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI BARINDIRIYOR

TMSF, satış sürecini şeffaf şekilde yürütmeyi ve hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca ünlü markaların lisans haklarını barındıran ve yüksek ihracat hacmiyle öne çıkan Aydınlı Giyim'in satışı, sektör için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

TMSF'nin satış programı yalnızca bu ihalelerle sınırlı değil. Mobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal de ay sonunda ihaleye çıkacak. 30 Eylül'de yapılacak satışın muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.