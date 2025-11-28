Haberler

TMO Raporu: Gübre Fiyatları Ekilişleri Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 ekim döneminde yüksek gübre fiyatlarının ekilişler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu açıkladı. Yağış durumu ve bölgesel ekiliş oranları üzerine yapılan değerlendirme raporunda, kullanıcıların daha ucuz gübre türlerine yöneldiği belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) "Fenolojik Değerlendirme Raporu"na ekim dönemindeki "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdi.

TMO'nun merkez ve taşra teşkilatı teknik personelin sahadan birebir gözlem, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme – Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Ekim 2025 Değerlendirmesi)" yayınlandı.

Değerlendirme raporunda, ülkedeki yağış durumu, bölgelere göre yağmurların etkisi, ekiliş oranları ve yönelimler aktarıldı.

Bazı bölgelerde yağış yetersizliği nedeniyle ekilişlerin geciktiğine vurgu yapılırken, taban gübresi kullanımında fiyatların yüksekliğine dikkat çekildi.

Raporda, Kırıkkale'de gübresiz ekiliş yapılmadığı ancak maliyetler nedeniyle üreticilerin içeriği daha düşük muadil gübreleri kullandığı belirtilerek, sertifikalı tohum kullanımında buğday ve arpada sınırlı bir azalış görüldüğü aktarıldı.

Karadeniz'de dap yerine kompoze kullanıldı

Kırşehir'de sertifikalı tohum kullanım oranı düştüğü, pahalı olan DAP gübresi tüketiminin yüzde 16 gerilediği ve bunun yerine organomineral gübre, 20-20-0 ve çiftlik gübresi tercih edildiği bildirildi.

Adana'da taban gübresi olarak dekara 20–30 kilogram 20-20-0 kompoze gübre ile 20–30 kilogram tohum kullanıldığı kaydedildi.

Karadeniz Bölgesinde taban gübresi kullanımında üreticilerin yaklaşık yüzde 15 oranında DAP, yüzde 45 oranında 20-20-0 ve yüzde 30 oranında 8-20-0 kompoze gübresi kullandıkları ifade edilen raporda, "DAP fiyatlarının yüksekliği nedeniyle üreticilerin yaklaşık yüzde 10'unun diğer kompoze gübre türlerine yöneldiği tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
