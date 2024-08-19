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TMO Ordu'da yeni sezon fındık alımına başladı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlanırken, 51 randıman gelen ilk fındık 132,60 liradan alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlanırken, 51 randıman gelen ilk fındık 132,60 liradan alındı.

TMO tarafından Ordu'da yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Fiyatların açıklanmasının ardından TMO, Gülyalı ilçesindeki depoda hazırlıklarını tamamladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı, ardından yapılan incelemede, nem oranı kurtaran ve şartlara uygun olarak getirilen fındıklar depolara konuldu.

TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132, levant kaliteyi 130 ve sivri kaliteyi 125 liradan almaya başladı. TMO'nun Ordu'daki deposunda 51 randıman gelen ilk fındık ise 132,60 liradan satıldı.

"Üreticilerimiz rahatlıkta TMO'ya fındık getirebilir"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 19 Eylül itibarıyla sahil kesimlerinde fındık alımına başlayan TMO'nun, ilerleyen süreçte 12 noktada daha alım yapacağını belirtti. TMO'nun fındık alımlarında belirli kriterlerinin olduğunu ancak üreticilerin fındığına gerekli bakımları yaptıktan sonra rahat bir şekilde mahsullerini satabileceğini ifade eden Soydan, "Yüzde 5 olan çürük oranları bu sene için yüzde 7'ye çıkartıldı, geçen senenin orta döneminde ise nem oranı yüzde 6'dan 6,5'e çıkartıldı. Zaten üreticilerimiz fındığına normal bir şekilde baktığı takdirde TMO'ya rahatlıkla getirebilir" dedi.

"TMO, serbest piyasaya göre randımanda da kazandırıyor"

TMO'da artan her randımanın fiyatı 2,60 lira yükselttiğini ifade eden Soydan, "130 TL üzerinden randıman alındığında bir randıman 2 lira 60 kuruşa denk geliyor. Serbest piyasada fiyatlar düşük olduğu için randıman da düşük olacaktır. O nedenle bu süreçte fındığımızı TMO'ya getirebiliriz. Üreticilerimizin bugün itibariyle baktığımızda TMO'ya önemli bir randevu talebi var, fındıklar da gelmeye başladı. Gelen fındıklar 50 randıman ve üzeri olarak görülüyor" şeklinde konuştu.

"Sahil kesimlerinde kahverengi kokarca hasarı var"

Soydan, sahil kesimlerinde kahverengi kokarca zararlarının olduğunu, bu nedenle serbest piyasada fındık fiyatlarının düşük olduğu yönünde söylemlerin olduğunu ifade ederek, "Sahil ilçelerimizde lokal olarak kahverengi kokarca zararlılarına rastlayabiliyoruz. Bugüne kadar serbest piyasaya inen fındıklarda bunları gördük. Bundan dolayı da üreticilerimiz aslında beklemediğimiz farklı fiyatlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Burada 50 liraya kadar inen serbest piyasa fiyatlarını, kokarcadan dolayı duyuyoruz. Bunun ne kadar gerçeği yansıttığını da bilemiyoruz. Üreticilerimizi korumamamız lazım, kokarca zararlısı varsa gerçekten bunun üzerinde durulması lazım. Ancak kokarca zararlısı üzerinden fiyatların aşağıya çekilmesini de düşünmek istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TMO olmasaydı serbest piyasa 80-90 liradan fındık alırdı"

Hasadını yaptığı fındığını TMO'ya satan Ali Demir isimli üretici ise "İlk fındığı getirdim, hayırlı olsun. Yaklaşık 500 kilogram geldi. Ben kendim gurbetçiyim, saklamaya da yerim yok, o nedenle hemen satmak istedim. Fiyatlar TMO'da serbest piyasaya göre biraz daha yüksek. Aslında daha da yüksek olması gerekir ancak buna da teşekkür ediyoruz. TMO olmasaydı özel firmalar fındığı 80-90 liraya satın alırlardı. Üreticilerimiz bahçelerine güzel baksınlar, ona göre de ürün alsınlar. Geçen yıl 2 ton fındığım vardı, bu yıl bakım yapamadığımız için bir ton kadar mahsul aldık. 50 randıman üzerinden kilogramını 130 liradan sattım" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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