TMO'nun Fındık Satışları Piyasalara Olumlu Yansıyacak

TMO'nun Fındık Satışları Piyasalara Olumlu Yansıyacak
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Giresunlu fındık tüccarı Mustafa Kankaya, TMO'nun elindeki fındık stoklarını satışa çıkarmasının, yeni sezon öncesinde serbest piyasada fiyat istikrarı sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti. TMO, 2022-2023 sezonu levant kalite fındıkları yeniden satışa sundu.

Giresunlu fındık tüccarı Mustafa Kankaya, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elindeki fındık stoklarını satışa çıkarmasının, yeni sezon öncesinde serbest piyasada fiyatların önünü açacağını söyledi. Kankaya, satışların hem fiyat istikrarı hem de sanayici açısından olumlu etkileri olacağını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), elinde bulunan 2022-2023 sezonu levant kalite fındıkları yeniden satışa çıkardı. Giresun'un tarihi fındık pazarı esnafından Mustafa Kankaya, bu satışların hem serbest piyasayı düzenlediğini hem de sanayici için kritik bir rol oynadığını söyledi.

Fındıkta yeni sezon öncesi TMO satış hamlesi

TMO'nun satış hamlesini muhtemel bir rekolte düşüklüğü karşısında piyasada panik havasını engelleyerek fiyat istikrarını sağlayacağını belirten Kankaya, "Fındıkta yeni hasat dönemine yaklaşılırken, TMO'nun elindeki stokları satışa sunması önümüzdeki sezon serbest piyasada hem sanayici hem de fiyat açısından olumlu yansımaları olacaktır. Çünkü ihracatçı elinde ürün yoksa ve piyasadan tedarik edemiyorsa, TMO'dan aldığı fındıkla üretimine devam edebildi. Böylece hem TMO'nun stoku değerlenmiş oldu hem de Giresun gibi illerde ekonomiye katkı sağlayan sanayicimiz korunmuş oldu. Diğer taraftan da TMO'nun fındık stoku eridiği için serbest piyasada fiyatların önü açılmış olacaktır" dedi.

Don afeti sonrası fiyatlar tırmandı

Sezon boyunda serbest piyasanın inişli çıkışlı sürecinin de değerlendiren Kankaya, "Sezon başında serbest piyasada fındık fiyatları 125 TL seviyelerinde başladı ve bu fiyatlar uzun süre korundu. Zirai don risk söylemlerinin ardından piyasalarda yaşanan fiyat değişimi yaşandı. Don afeti yaşanmadan önce fiyatlar 125 TL bandında stabil durumdayken, bu rakam zirai don riskiyle 220 TL'ye kadar çıktı. Bu artış üzerine TMO, elinde bulunan 2022-2023 sezonuna ait levant kalite ürünleri 125 TL'den piyasaya sundu. Bu da serbest piyasadaki fiyatların yeniden 180 TL seviyelerine kadar düşmesine yol açtı. TMO'nun bu hamlesinin bazı çevrelerde eleştirilse de aslında yeni sezon için olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Şu an itibariyle TMO, 5 bin 360 kilogramlık fındığı 160 TL'den satışa sundu. Bu durum kısa vadede fiyatlarda baskılasa da uzun vadede stokların tüketilmesi, yeni sezon fiyatlarının önünü açacaktır. Aksi halde bu stoklar, muhtemel bir rekolte düşüklüğünde piyasayı tehdit ederdi" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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