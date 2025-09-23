Haberler

TMO Haciz İddialarını Yalanladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, buğdaylarına haciz uygulandığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Haciz işlemlerinin, bir firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yönelik olduğu belirtildi.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), 'TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, haciz işlemlerinin ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yönelik olduğunu duyurdu.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan 'TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu haciz işlemleriyle Kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuz ile ilgili firma arasında 7 Ocak 2025 tarihinde imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında, buğday bedeli firma tarafından Kurumumuza eksiksiz olarak ödenmiştir. Ancak söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle, firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına Mardin ve Şanlıurfa İcra Müdürlüklerince haciz uygulanmıştır. Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
