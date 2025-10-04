TMO Genel Müdürü: Problemli Bir Tüketim Sezonu Öngörmüyoruz

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, problemli bir tüketim sezonu öngörmediklerini belirterek, "Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkanlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Gaziantep'te Çukurova Un Sanayicileri Derneği ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen programda, hasat sonrası gelecek projeksiyonları ele alındı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, burada yaptığı konuşmada, tarımsal açıdan 2025'in kuraklıkların, zirai donun ve birtakım iklimsel olumsuzlukların yaşandığı bir üretim sezonu olduğunu söyledi.

Güldal, ülkenin tarımsal altyapısının güçlü olduğunu ve arz sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Problemli bir tüketim sezonu öngörmüyoruz. Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkanlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak da Türkiye İstatistik Kurumu tahminlerine ve uluslararası verilere göre bu yıl buğdayda 19,6 milyon ton rekolte beklendiğini ifade etti. Çakmak, "Bölge başkanlarıyla yapmış olduğumuz ziyaret ve istişareler sonucu bu rakamın biraz daha altında kalacağımızı düşünüyoruz. Bu sezon özellikle Güneydoğu ve Çukurova başta olmak üzere tüm bölgelerimiz aşırı kuraklık ve don olayıyla karşı karşıya kaldı." dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen sektör temsilcilerine kentle ilgili bilgi verdi.

Program, çeşitli panellerin ardından sona erecek.