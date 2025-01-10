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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi. Güldal, iklim değişikliğinin afetleri artırdığına dikkat çekti ve fotoğrafların önemine vurgu yaptı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güldal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafını tercih eden Güldal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin "Son kale düştü" isimli fotoğrafını seçti.

Güldal, son zamanlarda dünyadaki iklimsel değişiklikler nedeniyle fotoğrafların birçoğunun afetleri anlattığını belirterek, iklim değişikliklerinin büyük afetlere sebebiyet verdiğini söyledi.

Bu durumun dünyanın genelini ilgilendirdiğine dikkati çeken Güldal, "Anadolu Ajansından kardeşlerimizin eline, emeğine sağlık. Kızılcahamam'dan başlayıp Gerede'ye sıçramış bir yangının sanırım ilk ve yayılma anlarını fotoğraflamış arkadaşımız. Burada fotoğrafı çeken kişi bile ormandaki yangının en sıcak yüzüne çok yakından şahitlik etmiş." ifadelerini kullandı.

Güldal, "Haber" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, Musa Serdar Terzioğlu'nun Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'yı görüntülediği "TEKNOFEST" karesine oy verdi.

KIZILELMA'nın Türkiye'nin milli gururu olduğuna işaret eden Güldal, "Bu bir sembol. Bunu da havalarda, göklerde hissetmek ve hissettirmek, bu döneme nasip oldu. Burada emeği olan, talimat ve kararı veren, yapan, üreten herkesin eline sağlık." diye konuştu.

Güldal, "Günlük Hayat" kategorisinde de tercihini İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" fotoğrafından yana kullanarak, Aslandağ'ı çektiği fotoğraftan dolayı tebrik etti.

"Spor" kategorisinde ise Cemal Yurttaş'ın, Fenerbahçe ile Global Sivasspor karşılaşmasındaki bir pozisyonda Sivassporlu Noah Sonko-Sundberg'in, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'yu sarılarak durdurduğu anı anlatan "Gitme dur" karesine oy veren Güldal, "İşte Fenerbahçe'nin nasıl durdurulduğunun resmidir." yorumunda bulundu.

Güldal, fotoğrafından dolayı Yurttaş'ı tebrik ederek, "Fotoğrafı çeken arkadaşımız gerçekten hem iyi yakalamış hem de çok anlamlı. Yoksa Fenerbahçe bu kadar gerilerde olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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