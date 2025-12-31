Haberler

TMO'dan Konya'daki özel depoda ofise ait hububatın satıldığı haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Toprak Mahsulleri Ofisi, Konya'da özel şirket depolarında tuttuğu hububatın izinsiz satışı iddialarıyla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Soruşturma hakkında detaylar paylaşıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), Konya'da TMO'nun özel şirkete ait bir depoda tuttuğu hububatın satıldığı yönündeki haberlere ilişkin, adli ve idari işlemlerin başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TMO'nun NSosyal hesabından, Konya'nın Yunak ilçesinde TMO'nun çiftçilerden satın alarak özel şirkete ait depolarda tuttuğu hububatın bilgisi dışında satılarak 500 milyon liralık vurgun yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'deki lisanslı depoculuk sisteminin 5300 sayılı "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, ülkedeki lisanslı depo kapasitesinin bugün itibarıyla toplam 14,3 milyon tona ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, TMO'nun lisanslı depoculuk sistemi kapsamında üreticilerin teşvik, destek ve vergi muafiyetlerinden yararlanmaları amacıyla protokol imzaladığı lisanslı depolar üzerinden ELÜS (elektronik ürün senedi) yoluyla ürün satın aldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu haberlerde yer alan lisanslı depoculuk şirketinin depolarında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu depoda resmi kayıtlara göre olması gerekenden daha az ürün olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılarak Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Lisanslı depolarda stoklanan ürünler ilgili kanun ve alt mevzuatları kapsamında güvence altındadır. Söz konusu lisanslı depoda mevcut olan ürünlerden TMO'ya ait olan miktar büyük ölçüde başka bir depoya nakledilmiş olup tahliye süreci tamamlandığında eksik miktar netlik kazanacaktır. Süreç yakından takip edilmektedir."

